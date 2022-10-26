Для поставок цемента в Калининград назначены еще три судна

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На маршруте Калининград - Санкт-Петербург уже в ноябре будут работать три дополнительных судна. Об этом сообщает региональное министерство развития инфраструктуры.

Росморречфлот зарегистрировал морскую грузовую линию «Экспресс» по маршруту Санкт-Петербург – Калининград. На линии будут работать три судна ледового класса: «Механик Котцов», «Механик Красковский», «Механик Ярцев». Грузоподъемность каждого из них составляет 2,4 тыс. тонн. Они предназначены для перевозки различных генеральных и навалочных грузов. Их задача – обеспечить дополнительную поставку цемента в регион.

Отметим, что в настоящее время на калининградском направлении курсируют четыре парома и десять сухогрузов. Однако уже в следующем месяц количество судов достигнет 17 единиц.