Молодые ученые из Калининграда получили федеральные гранты

С начала 2022 года восемь молодых ученых из Калининградской области получили федеральные гранты на развитие своих проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам первого этапа конкурса, который завершился в июле, поддержку получили шесть молодых калининградских ученых – четыре представителя БФУ им. И. Канта и две воспитанницы КГТУ.

Среди проектов – работа магистрантки федерального вуза по направлению «Физика» Елизаветы Демишкевич. Она посвящена созданию оптического сенсора, способного подобрать для лечения аутоиммунных заболеваний оптимальную дозировку лекарственного препарата «Метотрексат». Еще один проект на стыке медицины и физики представила аспирант Анастасия Капитунова. Это разработка метода экспресс-диагностики, который позволит обнаружить белки Бенс-Джонса. Их наличие характерно при опухоли плазматических клеток – миеломы. Создать сервис оценки привлекательности веб-сайтов на основе методов нейромаркетинга и нейросетевого подхода предложила студентка четвертого курса программы «Биоинженерия и биоинформатика» Дарья Смирнова. Кроме того, помочь астрономам-любителям решил аспирант 2-го курса направления «Физика и астрономия» Александр Тепляков, предложив создать web-интерфейс для наблюдения за небом удаленно.

Еще два проекта, которые уже реализуются, разработаны студентами КГТУ. Так, Дарья Кугучева получила средства на исследование системы позиционирования фотоэлектрических панелей для условий застроенной среды «Солтрек», а Анастасия Строшкова займется созданием шоколадных конфет с рыбьим жиром.

Итоги второго этапа подведены 26 октября. Два стартапа студентов БФУ им. И. Канта получат финансирование в размере миллиона рублей. Артем Игнатов посвятит исследование созданию программного пакета для математического моделирования магнитоэлектрического эффекта в мультиферроидном композите. Благодаря этому можно будет создавать цифровые двойники композитов для удобства в эксплуатации и исследовании объекта. Еще один студент Андрей Кулишов займется разработкой автоматизированной информационной системы отчетности начального и среднего образования.