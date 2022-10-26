Нового главу администрации Калининграда выберут 29 ноября

Дату проведения конкурса на замещение должности главы администрации Калининграда сегодня назначил горсовет. При этом, как сообщает пресс-служба, депутаты решили немного изменить правила. Если раньше конкурсная комиссия отбирала из нескольких кандидатур одну и представляла ее для утверждения на городской Совет, то теперь на итоговое рассмотрение представят не менее двух претендентов. Из них и выберут нового сити-менеджера.

Полномочия действующей главы администрации Елены Дятловой, напомним, истекают 25 ноября. Она уже заявила, что выдвинет кандидатуру на второй срок.