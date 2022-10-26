«Госуслуги» помогут пользователям узнать больше о правилах кибербезопасности

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На портале госуслуг появился новый раздел, посвященный правилам кибербезопасности. Указанный раздел создан в рамках всероссийской программы кибергигиены, реализуемой Минцифры России совместно с СПбГУТ, «РТК-Солар» (дочерняя компания ПАО «Ростелеком») и АНО «Диалог Регионы» в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

Цели создания раздела – привлечение внимания к вопросам кибербезопасности и формирование у граждан навыков безопасного поведения в интернете. О его актуальности свидетельствуют исследования в области кибербезопасности пользователей: в условиях ежегодного увеличения атак и мошеннических действий в отношении граждан около 57% россиян хотели бы узнать о том, как лучше защитить себя в интернете, а 73% из них отмечают, что испытывают дефицит такой информации.

В разделе «Кибербезопасность – это просто!» пользователи «Госуслуг» могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные. Кроме того, Минцифры России и «РТК-Солар» разработали ряд статей с полезными советами и рекомендациями на тему того, как обезопасить себя от различных типов угроз – от взлома аккаунта до телефонного мошенничества. Также на портале госуслуг появились специальные памятки. Советы по киберграмотности для детей и старшего поколения выделены в разделе в отдельные блоки, поскольку, по статистике, эти группы населения чаще других оказываются беззащитными перед мошенничеством в интернете.

«Соблюдение всего нескольких простых правил безопасного поведения в интернете позволит предотвратить большую часть атак на пользователей и существенно снизит объем финансового ущерба как для каждого отдельного гражданина, так и государства в целом», – подчеркнул директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

В раздел по кибербезопасности на «Госуслугах» включены описания распространенных мошеннических схем с советами, как правильно себя вести, чтобы не потерять деньги или персональные данные. Кроме того, в раздел вошли ответы на вопросы, которые пользователи портала чаще всего задавали службе поддержки. Например, «как узнать, что аккаунт взломали?», «как проверить, не подали ли мошенники заявление с моей учетной записи?». Теперь в этих и других подобных ситуациях пользователь сможет сразу получить всю необходимую информацию и список неотложных мер, не дожидаясь ответа техподдержки.

«Проект на «Госуслугах» – это не только эффективный способ донесения до граждан основных правил кибербезопасности, но и хороший пример для всех крупных организаций, работающих с финансовыми транзакциями и чувствительными данными граждан. Каждый интернет-ресурс с большой аудиторией должен иметь раздел с подробными правилами безопасного использования его сервисов. Это забота о пользователях и просто необходимая мера в современных реалиях», - отметил генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.