Половина жителей Калининградской области привились от гриппа

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В Калининградской области от гриппа привились 50% жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прививку получили 514 800 человек, в том числе 113 531 ребенок.

Врачи напоминают, что вакцинация является эффективной и доступной профилактической мерой защиты от гриппа и его осложнений. Прививка предупреждает тяжелое течение заболевания, осложнения, препятствует широкому распространению заболевания.

В сезоне-2022/2023 рекомендовано достичь охвата иммунизацией против гриппа не менее 60% от численности населения страны и не менее 75% от численности лиц из групп риска.