В Калининграде активисты очистили берега Преголи, собрав 500 кг мусора

. Фото: Евгений Мосиенко

Калининградские активисты сообщества "Чистое течение" организовали акции по очистке Преголи. Мария Дорошкина и Евгений Мосиенко провели несколько выездов: ходили по берегу с мусорными мешками, плавали на байдарках, собирая бутылки и пакеты с поверхности воды. Всякий раз они привлекали волонтеров и всех, кто заботится об экологии в нашем городе.

- Всего было собрано 4700 литров, или 500 кг мусора. Мусор был рассортирован, 1500 литров мы отправили на переработку, - рассказал Евгений «Комсомолке».

За несколько выездов активисты выявили сильно замусоренные участки в центре города.

- На набережной Карбышева неподалеку от Второй эстакады на парковке собралась огромная помойка, и это несмотря на то, что рядом есть мусорные контейнеры. На Правой набережной, 21, есть свалка мусора – одна из служб города чистила коллектор, чтобы добраться до труб, и мусор свалила рядом. Мы собрали там более 900 литров отходов, - рассказал Евгений.

Акции будут продолжены. Калининградцы обратились в министерство строительства и ЖКХ с просьбой помочь в очистке берегов Преголи в будущем.