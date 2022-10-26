В Правдинске перезахоронили останки русских солдат, погибших в битве под Фридландом в 1807 году

. Фото: Правительство Калининградской области

На городском кладбище в Правдинске состоялась церемония перезахоронения останков русских воинов, погибших в сражении под Фридландом, – земле предали останки 10 человек.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, старое захоронение было обнаружено еще в марте 2014 года во время прокладки газопровода на одной из улиц в Правдинске.

«Сохранившиеся детали обмундирования и личных вещей подтвердили вывод специалистов о том, что это воины Российской императорской армии, погибшие во Фридландском сражении 14 июня 1807 года, одной из крупных битв эпохи наполеоновских войн», - отмечают в правительстве.

Принадлежность останков помогли определить участники поискового отряда «Совесть»: команда Руслана Хисамова и археологи под руководством Евгения Калашникова.

С 2014 года останки хранил Калининградский историко-художественный музей.