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НовостиДом. Семья27 октября 2022 6:38

В Калининграде брошенный ротвейлер сидит на остановке и ждет хозяев

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: vk.com

В Калининграде на остановке общественного транспорта на улице Печатной, 60, прохожие заметили ротвейлера. Грустный пес сидит в углу под навесом и ждет хозяев.

Фотографию собаки выложили в группе «Бюро находок | Животные | Калининград и область» во ВКонтакте.

В комментариях нашлись люди, которые успели покормить собаку. Однако поздно вечером ее уже не видели на месте – предполагают, что она спит где-то поблизости.

«Сначала испортят собаку отсутствием дрессировки и воспитания, а потом на улицу выкидывают. Когда заводят щенка серьезной породы, никто не задумывается, что с ними надо очень много заниматься, чтобы вырастить воспитанного пса. И прежде всего это немалые расходы. А потом получаем – собака на улице», - осуждают хозяев комментаторы.