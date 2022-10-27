Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 октября 2022 6:53

Почти половина калининградцев хотят найти подработку в дополнение к основному заработку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Потребность местных жителей в подработке и дополнительном заработке выяснили в Службе исследований hh.ru. В Калининградской области 44% опрошенных хотят найти подработку в дополнение к основному доходу. При этом у 9% подработка уже есть.

Не нужна подработка 43% местных респондентов. Остальные калининградцы затруднились ответить.

Отмечается, что уровень востребованности подработки в целом по России по сравнению с прошлым кварталом поднялся. Меньше других к поиску подработки склонны соискатели из Москвы и Московской области, а также Северо-Западного ФО.

Противоположная ситуация наблюдается на Дальнем Востоке.