Почти половина калининградцев хотят найти подработку в дополнение к основному заработку

Потребность местных жителей в подработке и дополнительном заработке выяснили в Службе исследований hh.ru. В Калининградской области 44% опрошенных хотят найти подработку в дополнение к основному доходу. При этом у 9% подработка уже есть.

Не нужна подработка 43% местных респондентов. Остальные калининградцы затруднились ответить.

Отмечается, что уровень востребованности подработки в целом по России по сравнению с прошлым кварталом поднялся. Меньше других к поиску подработки склонны соискатели из Москвы и Московской области, а также Северо-Западного ФО.

Противоположная ситуация наблюдается на Дальнем Востоке.