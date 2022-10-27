С 1 ноября меняется расписание движения поездов в Светлогорск и Гурьевск

С 1 ноября изменяется расписание нескольких пригородных поездов. Связано это с ремонтом платформы № 1 на Южном вокзале.

Как сообщает пресс-служба КЖД, поезд № 6708 с 1 ноября будет следовать в 11.14 из Светлогорска в Калининград до Южного вокзала, прибывать раньше, чем сейчас, - в 12:12 (за счет сокращения время стоянки поезда для посадки-высадки пассажиров на Северном вокзале).

Поезд № 6711 будет отправляться в Светлогорск с Южного вокзала на одну минуту позже, в 12.24, при этом время отправления с Северного вокзала не изменится.

Поезд № 6361/6362 Калининград - Гурьевск продолжит отправляться с Южного вокзала. Время отправления изменится на 5 минут - 8.50 (вместо 8.55).

По сравнению с действующим сейчас расписанием время прибытия на остановки в пути следования изменяется на 3 минуты с прибытием на конечную станцию Гурьевск Новый в 9.17.