Большое Исаково вошло в десятку самых пугающих туристов направлений

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru на основе рейтинга отзывов составил список направлений, в которые туристы боятся приезжать.

Самый низкий рейтинг отзывов у карельского города Пудож на реке Водла — 79 из 100. На втором месте (рейтинг 80 из 100) — заброшенная железнодорожная платформа Псырцха в одноименном поселке в Новом Афоне. Завершает тройку самых пугающих туристов направлений поселок Веселовка в Темрюкском районе Краснодарского края — рейтинг 88 из 100.

Десять самых пугающих туристов направлений

Пудож, республика Карелия — 79,

Псырцха, республика Абхазия — 80,

Златоуст, Челябинская область — 84,

Мускатный, Ростовская область — 87,

Веселовка, Краснодарский край — 88,

Катунь, Алтайский край — 89,

Парголово, Ленинградская область — 91,

Северодвинск, Архангельская область — 91,

Киров, Кировская область — 91,

Большое Исаково, Калининградская область — 91.