Большое Исаково вошло в десятку самых пугающих туристов направлений

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru на основе рейтинга отзывов составил список направлений, в которые туристы боятся приезжать.
Самый низкий рейтинг отзывов у карельского города Пудож на реке Водла — 79 из 100. На втором месте (рейтинг 80 из 100) — заброшенная железнодорожная платформа Псырцха в одноименном поселке в Новом Афоне. Завершает тройку самых пугающих туристов направлений поселок Веселовка в Темрюкском районе Краснодарского края — рейтинг 88 из 100.
Десять самых пугающих туристов направлений
Пудож, республика Карелия — 79,
Псырцха, республика Абхазия — 80,
Златоуст, Челябинская область — 84,
Мускатный, Ростовская область — 87,
Веселовка, Краснодарский край — 88,
Катунь, Алтайский край — 89,
Парголово, Ленинградская область — 91,
Северодвинск, Архангельская область — 91,
Киров, Кировская область — 91,
Большое Исаково, Калининградская область — 91.