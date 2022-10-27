Мобилизованных калининградцев учат управлять беспилотниками

. Фото: пресс-служба Балтфлота

На полигонах в Калининградской области с мобилизованными военнослужащими проходят занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

«На занятиях призванные из запаса отрабатывают развертывание и запуск БЛА «Орлан-10» с ограниченных площадок, после запуска на предельной высоте до 5 тысяч метров военнослужащие приступают к обнаружению полевого штаба, огневых средств и укрывшихся диверсионных групп условного противника», - заявили в пресс-службе флота.

Для определения скрытых объектов в лесистой местности операторы используют функции гиростабилизированной телевизионной камеры с тепловизором, установленной на беспилотник.

Занятия проходят по строгим временным нормативам. От начала подготовки БЛА до его посадки должно было пройти не более 4 часов.

Всего в занятиях среди операторов БЛА принимают участие около 50 мобилизованных.