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НовостиОбщество27 октября 2022 9:10

В Черняховске задержали сообщника телефонных мошенников

Злоумышленник находится под стражей
Виктор Сергеев

В Черняховске полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как установили сотрудники уголовного розыска, 26-летний калининградец получил от 92-летней жительницы Зеленоградска 100 тысяч рублей, чтобы ее родственница «не стала фигурантом уголовного дела по факту ДТП».

Также сотрудники полиции установили причастность задержанного к обману двух пожилых жительниц Черняховска. Участник преступной схемы мошенничества получил от 82-летней и 85-летней гражданок в общей сумме 400 тысяч рублей.

По данным полиции, курьер переводил полученные деньги на обозначенные счета, оставляя себе 10 процентов от суммы. Суд оправил его под арест до 18 декабря.