Спрос низкий: Калининградцы не бронируют заведения для корпоративов на Новый год

В Калининграде владельцы компаний мало бронируют и неохотно вносят предоплату за новогодние корпоративы. Спрос на зимние вечеринки в Калининградской области в этом году очень низкий. Об этом со ссылкой на рестораторов сообщает «Business FM Калининград».

«Ситуация нестабильна. Люди пока не знают, что будет дальше, - такая неопределенность. Звонят, интересуются, но ажиотажа нет. И люди неохотно бронируют», - говорит ресторатор Арман Бабакехян.

Интересно, что в предыдущие, относительно спокойные годы корпоративы начинали бронировать с осени. Сейчас, как говорят эксперты, бронирования пойдут не раньше чем с середины ноября.

Ресторатор Максим Здрадовский также говорит о небольшом спросе на новогодние вечеринки и застолья.

«Корпоративов будет чуть меньше, чем в обычном режиме, но они будут. Но решение о них будет принято не в сентябре-октябре, как это было всегда, а больше в ноябре будут заказы на корпоративы. То есть будет сдвиг из-за уменьшения глубины принятия решения», - говорит Максим Здрадовский.

Он отмечает, что после объявления мобилизации ресторанный рынок рухнул сразу на 30%.

Ранее сообщалось, что спрос на посещение ресторанов в Калининграде с конца сентября резко снизился. Падение составило более 30%.