Калининградец обманом взял кредит и попал под уголовку

На жителя Калининграда завели уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В декабре 2021 года 47-летний мужчина решил рефинансировать ранее взятые потребительские кредиты. Для этого он заполнил онлайн-заявку, в которой умышленно указал завышенные размеры зарплаты. При оформлении договора в отделении банка он также предоставил недостоверные сведения и получил кредит на сумму 1 миллион 324 тысячи рублей. При этом мужчина не намеревался исполнять взятые на себя обязательства по погашению ссуды и скрывался от сотрудников безопасности банка

На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.