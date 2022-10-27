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НовостиОбщество27 октября 2022 9:44

Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
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Фото: Артем ЛЕНЦ

За сутки в Калининградской области было выявлено 82 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 61 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Балтийский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 1,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 4,

Гусевский городской округ – 1,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 1,

Светлогорский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 2,

Неманский городской округ – 3.