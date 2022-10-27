Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

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Фото: Артем ЛЕНЦ
За сутки в Калининградской области было выявлено 82 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 61 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Балтийский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 1,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 4,
Гусевский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 1,
Светлогорский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 1,
Мамоновский городской округ – 2,
Неманский городской округ – 3.