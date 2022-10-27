В Калининградской области заметно выросли продажи авто с пробегом до трех лет

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В Калининградской области заметно выросли продажи авто с пробегом в возрасте до трех лет. Это отмечается в исследовании компании «Авито Авто».

Эксперты проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет в Калининградской области за 3-й квартал 2022 года. Как оказалось, продажи в этом сегменте выросли на 65% по сравнению со 2-м кварталом этого года и на 21 процент по сравнению с 3-м кварталом 2021 года.

По данным «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля с пробегом в возрасте до трех лет в Калининградской области в период с июля по сентябрь составила 2 200 000 рублей. В рейтинг топ-5 самых востребованных в регионе брендов «трехлеток» вошли Kia, Hyundai, BMW, Volkswagen и Toyota.

На долю Kia пришлось 15,1% от всех продаж машин с пробегом в возрасте до трех лет в Калининградской области. Средняя стоимость трехлетних авто бренда в регионе составила 1 900 000 рублей.

Автомобили в возрасте до трех лет бренда Hyundai в 3-м квартале в среднем стоили в Калининградской области 1 590 000 рублей, доля продаж бренда в сегменте составила 14,2%.

На долю BMW пришлось 9,9% продаж в сегменте, средняя стоимость автомобилей бренда в возрасте до трех лет в июле-сентябре 2022 года составила в регионе 5 525 000 рублей.

Volkswagen занял 8,3% в структуре продаж автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет в Калининградской области. Средняя стоимость автомобилей Volkswagen в этом сегменте в 3-м квартале 2022 года составила 1 650 000 рублей.

Автомобили Toyota в возрасте до трех лет в 3-м квартале в Калининградской области в среднем можно было приобрести за 3 100 000 рублей. На долю бренда пришлось 8% продаж в сегменте.