В Калининградской области 10-летний ребенок упал с лестницы в школе

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Инцидент случился 25 октября в одном из муниципалитетов области. 10-летний ученик упал с лестницы в школе. Об этом сообщает служба системы-112 во ВКонтакте.

«Медицинский работник в срочном порядке обратился в Центр обработки вызовов системы-112. Оператором была назначена бригада скорой медицинской помощи. Ребенок был доставлен в больницу», - говорится в сообщении.

В министерстве образования Калининградской области сообщили, что не владеют информацией по данному вопросу и не знают, в каком именно муниципалитете произошел этот случай.

В службе-112 отметили, что в Калининградской области участились случаи получения травм учениками в стенах школ. Происходит это после уроков или во время перемен.