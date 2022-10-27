Более 500 калининградцев стали участниками акции «Измерь давление – сохрани жизнь!»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде в течение двух дней проходила профилактическая акция «Измерь давление – сохрани жизнь!». Ее участниками стали 507 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Измерить давление можно было в супермаркетах «Виктория» на улицах Гайдара и 9 Апреля. Более ста человек посетили врача по медицинской профилактике, столько же получили консультацию дерматолога. 72 человека узнали у врача-диетолога полезную информацию о принципах здорового питания.

Большим спросом пользовалось у посетителей импровизированного медицинского пункта экспресс-исследование уровня глюкозы в крови.

«Такие акции в торговых центрах мы всегда проводили ежегодно, паузу делали только в пандемию и в этом году вновь возобновили, – отметила руководитель Центра общественного здоровья Людмила Калинина. – И радует то, что люди к нам идут и очень активно интересуются вопросами профилактики заболеваний. Многие приходят на консультацию к нашим специалистам, чтобы получить рекомендации по уже имеющимся хроническим заболеваниям, за корректировкой питания и по другим вопросам».