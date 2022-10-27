Директор нацпарка «Куршская коса»: К концу года сделаем 23 км велодорожки

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

К концу 2022 года на территории Куршской косы появится больше 20 км новой велодорожки. Об этом в эфире «Каскада» сказал директор национального парка Анатолий Калина.

- На данный момент сделано 12 км дорожки в рамках подготовительных работ. Сейчас там идет укладка дорожного полотна. К концу года мы планируем сделать порядка 23 километров дорожки. Это действительно хорошо. Мы следим за подрядчиком, подрядчик выполняет все свои этапы строительства. В следующем году наша велодорожка будет реализована полностью, - сказал директор.

По его словам, в нацпарке провели испытание покрытия дорожки, чтобы понять, насколько оно прочное.

- Мы уже провели эксперимент: какой тоннаж наша велодорожка может выдержать? Оказалось, порядка 8 тонн. Но это не значит, что по ней можно будет ездить на машинах, квадроциклах и так далее, - сказал Анатолий Калина.

Реализовывать проект по строительству велосипедной дорожки на Куршской косе начали в августе. Строительство началось у границы поселка Лесного и пройдет в три этапа. Первый этап будет включать участок от поселка Лесного до Зеленоградска, второй этап – от Лесного до Рыбачьего, третий этап – от Рыбачьего до Морского. Сдача готового объекта запланирована на конец 2023 года.

Ширина велодорожки составит около 3 метров, длина – 44 километра. Она будет проходить в 15-20 метрах от края обочины автомобильной дороги Зеленоградск - Морское с правой стороны. От Зеленоградска до КПП трасса велодорожки определена с левой стороны от автодороги.