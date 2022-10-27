В Россию экстрадируют жителя Калининграда, обвиняемого в убийстве

Обвиняемый находился в розыске больше года. Как сообщает пресс-служба регионального СК, убийство произошло утром 16 июня 2021 года. Во время ссоры в коридоре дома №48 по улице Невского в Калининграде Умалат Боков нанес удар ножом в грудную клетку 32-летнему мужчине. Тот находился в гостях у одного из жителей дома. От полученного ранения пострадавший вскоре умер в больнице. Обвиняемый сбежал и был объявлен в международный розыск.

Местонахождение Бокова в Швеции установила местная полиция.

- Весной текущего года злоумышленник был задержан, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ближайшее время обвиняемый будет экстрадирован в Россию и помещен в следственный изолятор. Ранее по ходатайству следствия судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Расследование уголовного дела продолжается.