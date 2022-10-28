В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 28 октября нет света и отопления

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в пятницу, 28 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 7 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на следующих улицах:

пр-кт Советский, 161-181,

ул. Ломоносова, 54-56, 56а, 60-64, 68-72, 72а, 89, 97,

ул. Ташкентская, 1-19, 2-18, 23-25,

ул. Броненосная, 1-7, 4-24, 13-15, 36-42,

пер. Броненосный, 1-15, 2-6, 12-14, 20,

ул. Полецкого, 7-15, 8-26, 11-33,

мкр. Прегольский, 1а, 2.

До 15 часов отключат отопление на ул. Нарвской, 66-74, ул. Адм. Макарова, 1-9, 2, ул. Сибирякова, 48-56.