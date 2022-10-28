На выходных Калининград ждет небольшое похолодание и усиление ветра

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Синоптики поделились прогнозом на последние выходные октября в Калининграде. Погода по-прежнему будет необычайно теплой для этого времени года, но постепенно температура начнет спадать.

По данным Гидрометцентра России, в субботу в нашем городе будет +15 градусов, облачно и без осадков. Атмосферное давление придет в норму. Западный ветер усилится - портал rp5.ru ожидает до 13 метров в секунду.

В воскресенье воздух прогреется до +14 градусов. Дождей по-прежнему не будет, давление практически не изменится. Скорость ветра составит до 10 метров в секунду.