Полицейские изъяли у калининградца оружие и более 1 кг пороха

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

На жителя Калининграда завели уголовное дело за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе обыска в доме 38-летнего горожанина нашли 428 патронов различного калибра, 2 нарезных ружья, составные части от оружия, нож и свыше килограмма бездымного пороха.

Оружие и патроны направлены на экспертизу. По данным полиции, этот арсенал калининградец летом 2021 года получил на временное хранение от своего родственника, проживающего в данный момент за рубежом.

Теперь мужчине грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.