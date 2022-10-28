Калининград вошел в топ-10 направлений для путешествий в одиночку на ноябрьские праздники

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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно поехать одному на ноябрьские праздники.

Туристы, путешествующие одни, отправятся на праздники в Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Кисловодск, Москву, Нижний Новгород, Калининград, Тулу, Екатеринбург и Минск. Забронировать жилье в этих направлениях на одного можно от 1,4 до 3,5 тысячи рублей за сутки.

Десять популярных направлений:

Санкт-Петербург, Ленинградская область - 2657 р. / 5 ночей,

Сочи, Краснодарский край - 1983 р. / 6 ночей,

Казань, Республика Татарстан - 2811 р. / 3 ночи,

Кисловодск, Ставропольский край - 2268 р. / 5 ночей,

Москва, Московская область - 2853 р. / 3 ночи,

Нижний Новгород, Нижегородская область - 2884 р. / 3 ночи,

Калининград, Калининградская область - 2037 р. / 5 ночей,

Тула, Тульская область - 3563 р. / 2 ночи,

Екатеринбург, Свердловская область - 1377 р. / 6 ночей,

Минск, Беларусь - 3027 р. / 3 ночи.