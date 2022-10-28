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НовостиОбщество28 октября 2022 8:44

Калининградец лишился микроавтобуса за долг в 1,9 млн рублей

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы арестовали микроавтобус должника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал государству налогов на 1,9 млн рублей и не спешил погашать задолженность. Приставы объявили в розыск принадлежащий ему «Ситроен» и вскоре обнаружили транспортное средство.

Выехав на место, они арестовали транспорт и поместили на специализированную стоянку.

У владельца есть десять дней на то, чтобы обжаловать арест или полностью погасить задолженность. Если этого не произойдет, имущество должника будет передано на оценку, а затем реализовано на торгах.