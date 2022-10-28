В Калининградской области на год продлили социальную выплату при рождении первенца

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В Калининградской области продлили на год социальную выплату при рождении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, ранее единоразовая выплата действовала до конца 2022 года. Теперь право на сертификат в размере 345 тысяч рублей имеют молодые мамы, родившие первого ребенка с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года. При этом первенец должен появиться в семье во время учебы в высшем или среднем специальном образовательном учреждении по очной или очно-заочной форме или в течение трёх лет после её окончания.

«Региональная мера соцподдержки показала свою эффективность и востребованность. С 2020 года выдано порядка 1 500 сертификатов. Свыше тысячи женщин воспользовались средствами, направив их на улучшение жилищных условий, покупку автомобиля, мебели, бытовой техники, детских товаров», – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.