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НовостиОбщество28 октября 2022 9:23

В Калининграде коммунальщики с 1 ноября переходят на зимний режим уборки улиц

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде предприятие «Чистота» переходит на зимний режим уборки улиц с 1 ноября. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» сказал директор «Чистоты» Юрий Егоров.

- Подготовлен приказ – 1 ноября мы переходим на зимнюю уборку. Но это не значит, что мы не будем убирать пылесосами или мыть дороги. Будем продолжать до заморозков. Но дворники перейдут на работу не с 4 часов, как летом, а с 5 часов, - сказал Юрий Егоров.

По словам руководителя «Чистоты», сегодня в Калининграде подготовлена практически вся техника для работы в зимний период. Еще 8 машин готовы для переоборудования в зиму, но их пока оставили для того, чтобы убирать листву в городе.