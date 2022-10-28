В Калининграде коммунальщики с 1 ноября переходят на зимний режим уборки улиц

В Калининграде предприятие «Чистота» переходит на зимний режим уборки улиц с 1 ноября. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» сказал директор «Чистоты» Юрий Егоров.

- Подготовлен приказ – 1 ноября мы переходим на зимнюю уборку. Но это не значит, что мы не будем убирать пылесосами или мыть дороги. Будем продолжать до заморозков. Но дворники перейдут на работу не с 4 часов, как летом, а с 5 часов, - сказал Юрий Егоров.

По словам руководителя «Чистоты», сегодня в Калининграде подготовлена практически вся техника для работы в зимний период. Еще 8 машин готовы для переоборудования в зиму, но их пока оставили для того, чтобы убирать листву в городе.