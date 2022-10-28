Директор «Чистоты»: В Калининграде стало меньше строительного мусора

В конце октября объем вывоза мусора с несанкционированных свалок в Калининграде уменьшился и составил 40 тонн. В первой половине октября вывезли 120 тонн мусора. Связано это с уменьшением объемов строительного мусора.

Об этом сказал директор предприятия «Чистота» в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- За две недели строительного мусора в Калининграде мы не наблюдали. Свалок было 20: на улице Сеченова, Менделеева, Воздушной, - но это были в основном ветки, оставшиеся от обрезки деревьев в частном секторе. Нас это радует – строительных свалок стало меньше. А строительный мусор всегда имеет вес, - сказал руководитель «Чистоты» Юрий Егоров.

При этом он отметил, что и старых покрышек в Калининграде не так много, как обычно.

- Мы вывезли всего лишь три тонны покрышек. А за прошлые две недели было 9,5 тонны покрышек, - рассказал Юрий Егоров.