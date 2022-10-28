Судимый 17 раз калининградец обокрал два кафе

В Калининграде полицейские раскрыли две кражи денег из городских кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

14 тысяч рублей пропали из точки общепита на улице Фрунзе. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили обстоятельства случившегося. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан судимый 17 раз 39-летний местный житель.

Выяснилось, что злоумышленник, улучив момент, когда продавец отошла, похитил из кассы деньги и спокойно покинул помещение. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В ходе расследования полицейские установили причастность подозреваемого и к краже из кафе на улице 9 Апреля. Тогда добычей злоумышленника стали 15 тысяч рублей.