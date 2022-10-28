В Железнодорожном жители выступили за сохранение старых немецких надписей

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Железнодорожном во время капитального ремонта одного из домов довоенной постройки рабочие наткнулись на старую рекламную надпись на фасаде.

Речь идет о небольшом двухэтажном доме на улице Коммунистической, 24. Рекламу намерены сохранить. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Калининградской области.

- Это одна из самых старых построек в Железнодорожном. Здания уцелели в Первую мировую войну. Архитекторы говорят, что надписи можно отнести к началу XX века. Разобрать надпись на рекламной вывеске, увы, пока не удалось. Местные жители говорят, что тут находился мясной магазин, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Фонда капремонта.

Интересно, что за сохранение артефактов выступают и жители Железнодорожного.

- Жители считают, что это может привлечь туристов и покупателей. Поэтому если это технически возможно и не влияет на качество работ, мы используем возможность сохранения, с учетом мнения жителей, - сообщили в Фонде капремонта.