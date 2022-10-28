Налоговая служба создала промостраницу обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованных

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области сообщает о запуске на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru промостраницы «Налогообложение в период частичной мобилизации». Она создана специально для разъяснения часто возникающих вопросов.

На странице подробно описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче налоговой отчетности касаются мобилизованных граждан:

- переносятся сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов;

- сроки сдачи отчетности;

- сроки предоставления уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в организациях финансового рынка за пределами России;

- введен мораторий на контрольные мероприятия;

- приостанавливается проведение проверок соблюдения российского валютного законодательства.

Все меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.

В случае возникновения вопросов и для оперативного их решения можно обратиться по единому телефону контакт-центра 8-800-2222222.