Макеты деревьев: В Калининграде открывается бесплатная выставка о танцующем лесе Куршской косы

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининграде в Доме китобоя в пятницу, 28 октября, открывается бесплатная выставка, посвященная танцующему лесу на Куршской косе. Это проект калининградских художников Дмитрия Булатова и Алексея Чебыкина.

«Деревья изогнутой формы встречаются не во всем нацпарке, а лишь в конкретной его части. Одной из возможных причин этой аномалии специалисты называют особенности локальных геомагнитных полей – магнитных сил Земли, которые всюду присутствуют, на все оказывают влияние, хотя человеком практически не ощущаются», - говорят авторы.

Художники сделали карту геомагнитной активности этой зоны национального парка и изготовили устройства, при помощи которых визуализировали электрическую активность деревьев и геомагнитную активность данного участка леса.

Как рассказали «Комсомолке» организаторы, посетители увидят объемный макет визуализированных геомагнитных полей, а также 3D-макеты деревьев танцующего леса.

. Фото: Предоставлено организаторами

Авторы также подготовили видеоролик, рассказывающий об исследовании, в результате которого появилась эта выставка.

Начало в 19.00. Вход свободный.