Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 12:50

На калининградца завели дело за угрозы расправой инвалиду-колясочнику

Инцидент произошел в одном из домов на Аллее Смелых
Виктор Сергеев

В Калининграде на местного жителя, который угрожал расправой инвалиду, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в одном из домов на Аллее Смелых. Пьяный отморозок высказывал в адрес инвалида-колясочника угрозы физической расправы, при этом толкал и пихал потерпевшего в сторону лестницы. Мужчина не мог самостоятельно дать отпор агрессору, однако на шум вышли соседи и спугнули злоумышленника.

Участковые установили личность подозреваемого, им оказался 41-летний житель соседнего дома. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».