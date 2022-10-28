На калининградца завели дело за угрозы расправой инвалиду-колясочнику

В Калининграде на местного жителя, который угрожал расправой инвалиду, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в одном из домов на Аллее Смелых. Пьяный отморозок высказывал в адрес инвалида-колясочника угрозы физической расправы, при этом толкал и пихал потерпевшего в сторону лестницы. Мужчина не мог самостоятельно дать отпор агрессору, однако на шум вышли соседи и спугнули злоумышленника.

Участковые установили личность подозреваемого, им оказался 41-летний житель соседнего дома. На него завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».