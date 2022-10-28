Возле замка Тапиау в Гвардейске появилось изображение золотого грифона

. Фото: vk.com

На башенке советской постройки, которая стоит на въезде в замковый комплекс Тапиау в Гвардейске, появилось изображение грифона. Мурал создали несколько дней назад. Золотой грифон красуется на голубом фоне, его хорошо видно с дороги.

Фотографии мифического существа выложены в группе «Башни Востока» во ВКонтакте. Отметим, фигурное изображение грифона встречается в интерьерном оформлении замковых помещений.

. Фото: vk.com

«Почему из всех сохранившихся скульптурных фишек замка для копирования был избран именно грифон – понятно: ведь грифон - это еще и герб дома Романовых. Напомним, что в одном из исторических зданий замка планируется создание музея этого дома, который с Пруссией исторически тесно связан: и вышел, по легенде, отсюда, и впоследствии довольно часто в лице своих представителей здесь физически присутствовал. Так что грифон, можно сказать это символическое звено, связывающее «нерусскую» историю этой земли с русской», - говорится в сообщении.

Материал о том, как средневековый замок в Гвардейске превращают в туристический объект, читайте здесь.