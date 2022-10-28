В Калининградскую область поступила назальная вакцина от коронавируса

В Калининградскую область поставили назальную вакцину от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вакцинацию интраназальным способом можно пройти:
– в городских больницах № 2, 3 и 4,
– в Центральной городской клинической,
– в Гусевской, Черняховской и Балтийской центральных районных больницах,
– в городской поликлинике № 3.
На иммунизацию в эти лечебные учреждения приглашаются не только пациенты, которые к ним прикреплены, но и все желающие жители региона от 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, полис ОМС и СНИЛС.