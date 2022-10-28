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НовостиПолитика28 октября 2022 13:50

Мобилизованные калининградцы учились стрелять из ПЗРК по дронам и вертолетам

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

Мобилизованные калининградцы провели боевые стрельбы из переносных зенитных ракетных комплексов по целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

В ходе тренировок на одном из полигонов боевой подготовки расчеты ПЗРК «Игла», состоящие из мобилизованных военнослужащих, выполнили пуски ракетами по целям, имитировавшим ударные и разведывательные беспилотники и вертолеты условного противника на различных высотах. Всего было уничтожено около 20 мишеней.

Всего к тренировке было привлечено около 50 мобилизованных военнослужащих, проходящих обучение и подготовку на базе соединений и воинских частей Балтийского флота.