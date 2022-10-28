Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 18:49

В Светловском округе власти хотят построить дорогу, которую жители ждут 10 лет

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Дорожную проблему решают в поселке Веселовка в Светловском городском округе.

Из-за местоположения населенного пункта – в лесопарковой зоне, в окружении земель Государственного лесного фонда – строительство подъездных путей не представляется возможным. Об этом рассказал местный житель на приеме у губернатора в пятницу, 28 октября.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, местный житель пытается решить проблему порядка десяти лет. Глава региона поручил администрации муниципального образования сформировать пакет документов для Федерального агентства лесного хозяйства, чтобы изменить категорию земельного участка и построить дорогу.

В ближайшее же время местные власти должны грейдировать проезд к Веселовке, где зарегистрировано более 100 человек.