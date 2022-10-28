Калининградца будут судить за ДТП, в котором пострадала пенсионерка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, происшествие случилось еще в мае этого года.

Тогда на Советском проспекте грузовик «Мерседес» столкнулся с «Фордом». От удара легковушку отбросило вперед на нерегулируемый пешеходный переход, по которому в этот момент шла 75-летняя женщина. Пенсионерка получила тяжкие травмы.

В полиции отметили, что уголовное дело возбуждено за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств. Расследование продолжается.