В Калининграде 160 детей приняли в ряды «Юнармии»

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в школе №59 провели слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на этом слете ряды юнармейцев пополнились – заявления на вступление в движение подали 160 учащихся из 8 школ Калининграда.

В мэрии отметили, что ребята дали клятву юнармейца и получили наставления от старших товарищей.

«Юнармия» Калининграда сейчас насчитывает 3112 человек, которые объединены в 125 отрядов.

Напомним, движение «Юнармия» было создано по инициативе министерства обороны РФ. Оно объединяет мальчишек и девчонок, интересующихся военно-патриотической тематикой.