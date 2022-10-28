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НовостиОбщество28 октября 2022 19:26

В Калининградской области выявили первый случай гриппа

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области зарегистрирован случай гриппа AH1N1. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Отмечается, что заболевший – неорганизованный ребенок, который не посещал образовательные организации.

«Этот ребенок не был привит. При активном обследовании взрослых в домашнем очаге выявлен еще один случай гриппа у лица, не привитого против этой инфекции», - отметили в Управлении.

В Калининградской области от гриппа вакцинировано чуть более 50% жителей. Врачи призывают делать прививку, не оттягивая.