В Калининградской области выявили первый случай гриппа

В Калининградской области зарегистрирован случай гриппа AH1N1. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Отмечается, что заболевший – неорганизованный ребенок, который не посещал образовательные организации.

«Этот ребенок не был привит. При активном обследовании взрослых в домашнем очаге выявлен еще один случай гриппа у лица, не привитого против этой инфекции», - отметили в Управлении.

В Калининградской области от гриппа вакцинировано чуть более 50% жителей. Врачи призывают делать прививку, не оттягивая.