В Калининграде пройдет встреча с писателем и автором статей журнала «Наука и жизнь»

В Калининградской областной научной библиотеке организуют встречу с журналистом, заведующей отделом научно-популярной литературы и фантастики журнала «Наука и жизнь» Людмилой Синицыной (Москва).

Как рассказали организаторы вчера, который состоится 29 октября, Людмила много путешествует по стране и миру, пишет документальные повести, печатается в журналах «Нева», «Дружба народов», «Отечественные записки», занимается переводами с английского на русский в издательстве «ЭКСМО». Автор нескольких книг.

В программе вечера – разговоры о русской фантастике, работе в известных журналах и творческих планах.

Встреча состоится 29 октября в 18:30 в лекционном зале научной библиотеки.

Вход свободный.