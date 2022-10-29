В Калининградском зоопарке случилось пополнение в семье дикобразов

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке пополнение случилось в семье дикобразов. Малыши родились у мамы по кличке Магвай и у папы по кличке Грызлик.

По данным пресс-службы зоопарка, детишки появились на свет еще 8 октября, но общественности известно об этом стало только сейчас.

«Родилась малышня с мягкими светлыми иголками, но быстро потемнела. Продолжает питаться материнским молоком и с удовольствием прикладывается к морковке, яблокам и прочим взрослым деликатесам», - рассказали в зоопарке.

Отмечается, что потомство у дикобразов появилось уже в четвертый раз.