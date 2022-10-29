У калининградского побережья прошли учения тральщиков

Корабельная тральная группа Балтийского флота в составе базовых тральщиков «Леонид Соболев» и «Александр Обухов», а также рейдового тральщика «Виктор Сигалов» провела практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, на полигонах в Балтийском море соединения кораблей охраны водного района военно-морской базы поразили имитации воздушных объектов противника, а затем уничтожили макеты плавающих мин огнем малокалиберной артиллерии. После выполнения совместных задач экипаж базового тральщика «Александр Обухов» в рамках отработки противоминных действий успешно осуществил поиск и выборку универсальной донной мины УДМ-500 с использованием глубоководного контактного трала.