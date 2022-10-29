Калининград может стать главным городом следующего «Тотального диктанта»

Калининград оказался в числе 9 городов, претендующих на то, чтобы стать «столицей» очередного «Тотального диктанта». Официальный список огласили организаторы акции из Фонда поддержки языковой культуры.

Как сообщили в региональном правительстве, диктант пройдет 8 апреля 2023 года - как на стационарных площадках, так и в онлайн-формате. Участники популярной акции напишут текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Наряду с Калининградом почетного титула намерены добиваться Волгоград, Мурманск, Омск, Алма-Ата, Тула, Ижевск, Томск и Нижний Тагил.