В Калининграде ищут босоногого грабителя

Всех, кто знает этого человека, просят обратиться в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда разыскивает мужчину, который 23 октября этого года в период времени с 9.40 до 10.10, находясь по адресу: улица Сергеева, 2, совершил открытое хищение ноутбуков Apple в корпусе розового цвета и Lenovo в корпусе темно-серого цвета.

Приметы преступника: на вид от 35 до 40 лет, рост 175-185 см, короткостриженый, волосы с сединой. Был одет в кофту и штаны цвета хаки. Особые приметы: на ногах грабителя отсутствовала обувь.

Всех узнавших этого человека или располагающих информацией о его местонахождении просят обратиться по телефонам: 8 (4012) 55-45-02 (дежурная часть), 55-47-77, 8-906-231-98-79 или 02.