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НовостиПроисшествия29 октября 2022 9:37

В парке Балтийска ремонтники наткнулись на старые снаряды

Взрывоопасные предметы будут уничтожены на специальном полигоне
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

По ходу ремонта, который проводится сейчас на территории парка имени адмирала Головко в Балтийске, рабочие наткнулись на ржавые предметы, похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Прибывшие по вызову саперы войсковой части 51061 Минобороны РФ подтвердили правильность предположения ремонтников.

В итоге, как сообщило региональное управление МЧС, из земли были извлечены три 100-миллиметровых и один 76-миллиметровый снаряд. Все они вывезены на специальный полигон для дальнейшего уничтожения.