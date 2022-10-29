В парке Балтийска ремонтники наткнулись на старые снаряды

По ходу ремонта, который проводится сейчас на территории парка имени адмирала Головко в Балтийске, рабочие наткнулись на ржавые предметы, похожие на боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Прибывшие по вызову саперы войсковой части 51061 Минобороны РФ подтвердили правильность предположения ремонтников.

В итоге, как сообщило региональное управление МЧС, из земли были извлечены три 100-миллиметровых и один 76-миллиметровый снаряд. Все они вывезены на специальный полигон для дальнейшего уничтожения.