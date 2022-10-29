Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 октября 2022 10:03

Калининградца, заступившегося за сына, отправили в колонию-поселение

Узнав, что его ребенка обижают в школе, разгневанный отец избил двух одноклассников мальчика
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Ленинградский районный суд Калининграда вынес приговор 37-летнему горожанину, избившему двух одноклассников своего сына.

Все произошло в апреле этого года. Прознавший о том, что его ребенка притесняют в школе, мужчина лично явился в учебное заведение, отыскал двух обидчиков своего отпрыска и нанес им несколько ударов, пригрозив, что в случае повторения буллинга применит еще более жесткие меры.

После вмешательства прокуратуры в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 213 УК РФ «Хулиганство». С учетом позиции представителя надзирающего ведомства подсудимому было определено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Назначенный срок калининградец будет отбывать в колонии-поселении.