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НовостиОбщество29 октября 2022 11:30

В Калининградском зоопарке пообещали довести до завершения «подвисшую» стройку

Учреждение было вынуждено расторгнуть договор с подрядчиком из-за резко выросших цен на материалы
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова в интервью «РБК-Калининград» сообщила, что приостановленное сегодня благоустройство территории учреждения в границах улиц Руставели - Брамса - Носова непременно будет завершено.

Реализация проекта, который осуществляется за счет средств программы приграничного сотрудничества, была приостановлена из-за проблем с логистикой и доставкой стройматериалов.

- Договор с подрядчиком был заключен в ценах 2020 года, - пояснила Соколова. - Подрядчик, сколько мог, строил по старым расценкам, но в конце концов был вынужден отказаться от выполнения работ. Мы были вынуждены расторгнуть договор и будем пересчитывать сметы в новых ценах. Деньги у нас есть, надеюсь, что все-таки хоть и со значительным отставанием от сроков, но мы завершим работы. Я сторонник того, что любое дело нужно доводить до конца, чего бы это ни стоило. К тому же основные черновые работы там уже сделаны, осталось только красоту навести.