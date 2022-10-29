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НовостиОбщество29 октября 2022 12:51

16 калининградцев стали почетными донорами России

Торжественная церемония вручения значков и удостоверений состоялось в Музее Мирового океана
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

В пятницу, 28 октября, в калининградском Музее Мирового океана 16 добровольных сдатчиков крови получили значки и удостоверения почетных доноров России. Мероприятие проводилось в рамках объявленного Года культурного наследия народов РФ по направлению «Культура донорства».

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в числе награжденных оказался и фельдшер территориального центра медицины катастроф городской станции скорой медицинской помощи Виктор Адольф. Впервые медик сдал кровь в день своего 18-летия, еще во время получения среднего медицинского образования. Звания «Почетный донор России» удостоен в 33 года.